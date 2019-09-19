استعدادات السوبر.. محاضرة فيديو لـ"تحفيظ" لاعبي الأهلي خطة مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المحلي، كما يعقد رينيه فايلر محاضرة بالفيديو لـ"تحفيظ" اللاعبين خطة اللعب.

ويلتقي الأهلي حامل لقب الدوري مع الزمالك المتوج ببطولة الكأس مساء غد الجمعة على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

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ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي الذي يعقبه إعلان قائمة معسكر برج العرب.

من جانبه قرر السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم.

وتشهد المحاضرة الفنية مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الزمالك، واستعراض ملخص مباريات المنافس الأخيرة وتحفيظ اللاعبين خطة مواجهة الغد.