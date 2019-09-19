اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد القمة رسميًا (محدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا عن تقديم مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة والتي ستجمع الأهلي والزمالك، غدًا الجمعة، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أفاد في تصريحات عبر فيديو نشر على الموقع الرسمي لناديه، أن لقاء القمة تقرر تقديم موعده ساعة لتقام في تمام السابعة مساءً بدلاً من الثامنة.

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وتقام قمة السوبر بين الأهلي والزمالك عن نسخة 2018 حيث حقق الأحمر بطولة الدوري، في المقابل توّج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب سموحة.

ويعتبر الأهلي هو صاحب التتويج الأخير بمسابقة السوبر المصري نسخة 2017 بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

جدير بالذكر أن آخر لقاء سوبر جمع بين الغريمين في نسخة 2016 انتهى لصالح الزمالك بالفوز بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.