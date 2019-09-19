جمال بلماضي يعتذر عن تدريب أهلي جدة

اعتذر الجزائري جمال بلماضي عن تولى مهمة تدريب الفريق الأول بنادي أهلى جدة بسبب ارتباطه بالمنتخب الجزائري و إصراره على مواصلة المشوار مع المنتخب يمناعه من قبول العرض. المشوار مع المنتخب يمناعه من قبول العرض. كانت إدارة نادى أهلى جدة قدمت عرضا رسميا إلى جمال بلماضي لتولى مهمة تدريب الفريق الأول بنادي عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. إلى جمال بلماضي لتولى مهمة تدريب الفريق الأول بنادي عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. حيث عرضت إدارة نادى أهلى جدة على جمال بلماضي راتبا شهريا يبلغ ١٨٠ ألف يورو.

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