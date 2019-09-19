تعرف على سر عدم وجود حكم رابع أجنبي في لقاء الأهلي والزمالك

كشف مصدر في لجنة الحكام، سر عدم وجود حكم رابع أجنبي في لقاء السوير بينالأهلي والزمالك.
قال المصدر، إن انشغال معظم حكام ألمانيا بادارةمباريات في بلادهم او دوري الابطال هو السبب وراء الاكتفاء بتعيين حكم ساحة واثنين مساعدين اجانب، على ان يكون الثالث مصري.
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