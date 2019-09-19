سمر حمزة تخسر في بطولة العالم للمصارعة

تعرضت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة الحرة للخسارة أمام منافستها كوبا فى الدور الأول من البطولة بنتيجة 4/2 ضمن بطولة العالم للعبة التي تقام بأوزبكستان. كما خسر عمرو رضا لاعب المنتخب في المباراة الثانية أمام لاعب روسيا بنتيجة 5/3 بعد الفوز في المباراة الأولى على لاعب اليمن. بنتيجة 5/3 بعد الفوز في المباراة الأولى على لاعب اليمن. شهدت البطولة تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى منافسات أوليمبياد طوكيو 2020 بتحقيق المركز الخامس فى المنافسات بعد خسارته من منافسة الألمانى بنتيجة 5/6 فى مباراة الميدالية البرونزية. الألمانى بنتيجة 5/6 فى مباراة الميدالية البرونزية. الجدير بالذكر وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من: خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

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