موعد مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ضمك الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى مساء اليوم الخميس على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعوديللمحترفين.
يدخل الشباب الجولة الرابعة هو يحتل المركز السادس برصيد ٥ نقاط، بينما يحتل ضمك المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط.
موعد مباراة الشباب وضمك:
تنطلق مباراة الشباب أمام نظيره ضمك في تمام الساعة السادسة الإ عشر دقايق بتوقيت مصر.
الساعة السابعة الإ عشر دقايق بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة الثامنة الإ عشر دقايق بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك:
تذاع مباراة الشباب وضمك بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports".
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