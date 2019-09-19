وزير الرياضة يلتقى بالبطلة المصرية هانيا مورو

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، باللاعبة المصرية هانيا مورو بطلة مصر وأفريقيا في السباحة، وذلك بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، هدي أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، ومحمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء استمع الوزير لمطالب البطلة المصرية، والتى قوبلت باستجابة فورية من وزير الشباب والرياضة، حيث أكد على أن هانيا مورو تستحق كل الدعم والتقدير شأنها شأن كل لاعبي وأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب.

وقد أكد الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة سوف توفر الدعم والرعاية الكاملة بالتنسيق مع

الاتحاد المصري للسباحة، من أجل الاعداد الجيد لبطلة مصر استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وقد توجت السباحة المصرية هانيا مورو بـ4 ميداليات ذهبية خلال دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب أغسطس الماضي، فى سباق 1500متر حرة و200 متر حرة و400 متر حرة، و800 متر حرة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها البطلة المصرية علم بلدها على منصات التتويج الأفريقية والعالمية.