موعد مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الخميس، مواجهة فريق التعاون أمام الرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل نادي التعاون الجولة الرابعة هو يحتل المركز الثامن برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل الرائد المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة التعاون و الرائد :

وتنطلق مباراة التعاون أمام الرائد فى تمام الساعة ٧:٢٠ بتوقيت مصر، ٨ :٢٠ بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة التعاون و الرائد:

تذاع مباراة التعاون أمام الرائد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports". يحتل المركز الثامن برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل الرائد المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.موعد مباراة التعاون و الرائد :وتنطلق مباراة التعاون أمام الرائد فى تمام الساعة ٧:٢٠ بتوقيت مصر، ٨ :٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ٩:٢٠ بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة التعاون و الرائد:تذاع مباراة التعاون أمام الرائد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports".

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