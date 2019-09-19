سموحة يواصل التألق في بطولة الإسكندرية للسباحة

فاز سباح سموحة مصطفى عادل بذهبية المسافات الطويلة في بطولة الإسكندرية للسباحة، كما حصلت السباحة هانيا وليد سمير على الميدالية البرونزية. السباحة هانيا وليد سمير على الميدالية البرونزية. كما شهدت البطولة تألق السباحين السباح /كريم وليد السباح /يوسف خلف Advertisements السباحة /ملك وليد السباح /عمر هيكل كما فازت السباحة حلا رمزى بذهبية ١٠٠م ظهر مرحلة ١٨ سنة.

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