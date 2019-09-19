رئيس نادي أسوان: نسعى للظهور بصورة مشرفه بالدوري الممتاز

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، استعداد الفريق الكروي الأول للمنافسة في الموسم الجديد بعد الصعود للدوري الممتاز.

وقال سليمان للوفد :" مجلس إدارة أسوان في حالة

انعقاد دائم منذ الإعلان عن قرعة ومواعيد انطلاق الدوري الممتاز".

وأضاف :"نرغب في الظهور بالصورة التي نطمح لها جميعا في أسوان والصعيد، لدينا

جمهور ونسعى للحصول على موافقة الأمن على دخول الجمهور بصورة منظمة".

وعن أزمة بث مباريات فريق أسوان، أجاب :"هناك مفاوضات مع الشركة الراعية فيما يخص حقوق البث والرعاية التجارية للفريق للحصول على أفضل عرض يتناسب مع اسم وقيمة أسوان".