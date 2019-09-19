رئيس نادي أسوان: نسعى للظهور بصورة مشرفه بالدوري الممتاز

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، استعداد الفريق الكروي الأول للمنافسة في الموسم الجديد بعد الصعود للدوري الممتاز.
وقال سليمان للوفد :" مجلس إدارة أسوان في حالةانعقاد دائم منذ الإعلان عن قرعة ومواعيد انطلاق الدوري الممتاز".
وأضاف :"نرغب في الظهور بالصورة التي نطمح لها جميعا في أسوان والصعيد، لديناجمهور ونسعى للحصول على موافقة الأمن على دخول الجمهور بصورة منظمة".
وعن أزمة بث مباريات فريق أسوان، أجاب :"هناك مفاوضات مع الشركة الراعية فيما يخص حقوق البث والرعاية التجارية للفريق للحصول على أفضل عرض يتناسب مع اسم وقيمة أسوان".
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