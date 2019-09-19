رياضة | رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد مباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة السوبر المصري والتي تجمع بين الاهلي ضد الزمالك وكان مقرراً لها يوم غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتم تقديمها لمدة ستين دقيقة لتصبح في تمام الساعة السابعة.

إتحاد الكرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل للقطبين قبل السوبر



وكان إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد إتفق مع مسئولي الإتحاد على أن يتم تصميم كأس جديدة لبطولة السوبر المصري يتم تقديمها للفريق الفائز باللقب.

وطالب عدد كبير من أعضاء إتحاد الكرة بضرورة إستحداث شكل جديد للكأس من أجل أن يتماشى مع التطوير الذي حدث على مستوى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم وتطوير وإستحداث معظم أشكال البطولات الكبرى..

ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من وضع التصور الجديد لبطولة السوبر وتسليمه للشركة الراعية من أجل تنفيذه والإنتهاء منه قبل نهاية اللقاء لتسليمه إلى الفريق الفائز.

سوبر الأهلي والزمالك على صفيح ساخن



وقبل المباراة يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن تحقيق اللقب الأول له بعد توليه منصب الإدارة الفنية خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

Advertisements

فيما يسعى ميتشو المدير الفني للمارد الأبيض في الجمع بين الثنائية المحلية بعد حصوله على لقب بطولة كأس مصر عقب تغلبه على فريق نادي بيراميدز في المشهد الختامي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس بروتش لقيادة المباراة ويعاونه كلاً من مارك بورش كمساعد حكم أول وستيفان لوب كمساعد حكم ثاني.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة الحكام بإختيار وإسناد مهمة الحكم الرابع لأحد الحكام المصريين وذلك من أجل تقليل الإنفاق وتوفير أموال الحكم الرابع.

