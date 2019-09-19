رياضة | خطأ تحكيمي فادح في مباراة السد ضد النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ تحكيمي فادح في مباراة السد ضد النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد الشعلان، عن خطأ تحكيمي في مباراة النصر وفريق السد القطري، تسبب في الهزيمة الكبيرة التي لحقت بالنصر، أمام السد القطري، الإثنين الماضي، بثلاثة اهداف في مقابل هدف واحد، والتي ودع النصر على أثرها مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال الشعلان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم وجاء منها هدف التأهل للفريق القطري، بدأت من تسلل على أكرم عفيفي.

وتابع: "التقنية أثبتت صحة حديثي عن تسلل لاعب السد، وانتهت بركلة جزاء غير صحيحة، المصيبة تكمن في الصمت أو السخرية".

يذكر أن بعثة النصر وصلت إلى مدينة الرياض يوم الثلاثاء بعد الخروج الآسيوي على يد السد القطري، استعدادا للقاء الحزم غدا الجمعة، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الحزم عودة المدافع عبد الرحمن العبيد، بالإضافة إلى المهاجم عبد الفتاح آدم، الذي سيكون على مقاعد البدلاء يوم الجمعة المقبل في أول ظهور رسمي له مع العالمي.

كما يستعد السد لمواجهة الهلال، الجمعة المقبلة 1 أكتوبر، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود، في 22 أكتوبر.

واستطاع الهلال أن يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا، عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، بينما تأهل السد على حساب النصر بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل هدف.