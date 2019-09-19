رياضة | برج العرب.. نذير شؤم للزمالك ووش السعد للأهلي قبل مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برج العرب.. نذير شؤم للزمالك ووش السعد للأهلي قبل مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم غداً الجمعة أبوابه لإحتضان مباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقيوهي المواجهة الثامنة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب الجيش في مختلف البطولات والمنافسات.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل موقعة السوبر.

دوري أبطال أفريقيا 2012



أولى المواجهات التي جمعت القطبين على أرضية ملعب إستاد برج العرب كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا مرحلة دور المجموعات لعام 2012 وإنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 سجل للاهلي وقتها الزئبقي محمد بركات فيما سجل هدف نادي الزمالك محمد إبراهيم.

الدوري المصري 2015



ثاني المواجهات التي جمعت الاهلي ضد الزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب كانت لحساب مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014 – 2015 وإنتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما مؤمن زكريا.

الدوري المصري 2016



تقابل الأهلي ضد الزمالك في مباراة الدور الاول لبطولة الدوري المصري موسم 2015 – 2016 على ملعب الجيش ببرج العرب ونجح بطل القرن في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء في شباك الحارس أحمد الشناوي سجلهما ماليك إيفونا وعمرو جمال.

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كأس مصر 2016



إحتضن الملعب أولى مواجهات الفريقان في بطولة كأس مصر للعام 2016 لحساب الدور النهائي ونجح المارد الأبيض في إقتناص اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل للزمالك باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف فيما سجل للاهلي عبد الله السعيد.

الدوري المصري 2017



وفي بطولة الدوري المصري موسم 2016 – 2017 تقابل الفريقان في الدور الثاني ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء وقعهما المخضرم وليد سليمان والنيجيري جونيورأجاي.

الدوري المصري 2019



آخر المباريات التي جمعت الأهلي والزمالك على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية كانت موسم 2018 – 2019 في الدور الأول وإنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وفي الدور الثاني تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء.

وبذلك يكون الأهلي قد تقابل مع الزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب في أربعة مباريات مقابل إنتصار يتيم للزمالك وتعادل الفريقان في مباراتين.

ليبقى السؤال الأبرز هل يواصل برج العرب عناده مع الزمالك ويبتسم للأهلي أم سيكون لميتشو ورفاقه رأي آخر ؟

