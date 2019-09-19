رياضة | موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الجمعة مباراة الاهلي ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم تلك البطولة التي دائماً ما تقام بين بطل الدوري بالإضافة إلى حامل لقب بطولة الكأس.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موعد المباراة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كما سنقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة ونبذه عن حكم اللقاء الألماني فليكس بريتش.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد الزمالك



ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرةً

ستنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي On sports hd الناقل الحصري لمباريات الكرة المصرية بجانب قناة النايل سبورت وكذلك روابط البث المباشر التي سيوفرها لكم " الخليج 365 الرياضي "قبل المباراة لضمان الإستمتاع بتجربة رائدة لمشاهدة المباريات بجودة عالية بدون تقطيع.

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