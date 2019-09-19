رياضة | فايلر يصطحب الثنائي الغائب عن مواجهة الزمالك للإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصطحب الثنائي الغائب عن مواجهة الزمالك للإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على اصطحاب ثنائي الفريق إلى معسكر الإسكندرية رغم غيابهما عن مباراة الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يتواجد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ وأيمن أشرف مدافع الفريق؛ ضمن القائمة المغادرة مساء اليوم للدخول في معسكر برج العرب بالإسكندرية.

ويأتي قرار فايلر، بسبب بقاء الفريق بالإسكندرية عقب مواجهة الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة؛ يوم 23 من الشهر الجاري؛ بالجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ عن مباراة القمة؛ بسبب عدم معافاته بالشمل الكامل من إصابة الركبة؛ رغم محاولات الجهاز الطبي لتجهيزه.

وسلم الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود تقريرا للمدير الفني، يتضمن ضرورة استبعاد اللاعب من اللقاء لاحتياجة للراحة التامة، خوفا من تفاقم الإصابة.

ويعاني مهاجم المنتخب المغربي؛ من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده بالأيام الماضية.

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وخضع أزارو للفحص وعمل أشعة على ركبته؛ صباح أول أمس الثلاثاء؛ والتي أكدت على صعوبة لحاقة بالمباراة لعدم الجاهزية التامة.

وغاب وليد أزارو عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني بسبب إصابته في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب أمام النيجر.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبي برنامج علاجي؛ سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت أمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال إفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وكان تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق، عن اللقاء بسبب حصوله على الطرد خلال مباراة بيراميدز سبورت؛ والتي تعرض خلالها المارد الأحمر للهزيمة بهدف دون رد؛ وأطاحت به من دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك؛ مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بحضور 10 الاف متفرج من كلا الناديين؛ على لقب بطولة السوبر المصري.