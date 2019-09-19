رياضة | خناقة بين لوكاكو وزميله في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة بين لوكاكو وزميله في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشاجرة داخل غرفة ملابس إنتر ميلان الإيطالي عقب التعثر أمام سلافيا براج التشيكي بالتعادل 1-1 في دوري أبطال أوروبا.

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان كان غير سعيد داخل غرفة الملابس وانتابه الغضب عن المستوى الضعيف وطلب من اللاعبين اتباع تعليمات أنطونيو كونتي، المدير الفني.

وأوضح أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (26 عامًا)، لاعب وسط النيراتزوري، كان غير معجب بكلمات لوكاكو، حيث أخذ انتقادات البلجيكي بشكل شخصي.

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وتراشق لوكاكو وبروزوفيتش بالكلمات واحتكا جسديًا، وكادا أن يتشاجرا بالأيدي، قبل أن يتم الفصل بينهما من قبل زملائهما.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة غريمه التقليدي ميلان، في ديربي الغضب، مساء السبت المقبل، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

كان لوكاكو قد انضم لصفوف النيراتزوري قادمًا من مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.