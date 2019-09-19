رياضة | هل يعيد مصطفى محمد وصلاح محسن لمعان رأس الحربة للقطبين؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعيد مصطفى محمد وصلاح محسن لمعان رأس الحربة للقطبين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الجمعة مباراة السوبر المصري تلك التي تجمع بين الاهلي والزمالك على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية ومن المنتظر أن تحمل تلك المباراة بين طياتها أحداث مثيرة فيما يخص مركز رأس الحربة على عكس الفترة السابقة التي شهدت " توهان " لاعبي هذا المركز.

وتصدر الثنائي الصاعد صلاح محسن ومصطفى محمد أسماء المواهب الصاعدة التي ظهرت وبقوة على الساحة خلال الفترة القليلة الماضية وتألقا بشدة سواء مع القطبين والمنتخب الأوليمبي ومع دخول الثنائي في حسابات فايلر وميتشو سيكون لقاء السوبر الأكثر قوة من أجل إثبات كلاً منهما لجدارته في قيادة هجوم المارد الأحمر والأبيض لسنوات مقبلة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأسباب التي من الممكن أن تساعد الصاعدين في تقديم أداء مميز خلال لقاء السوبر.

صلاح محسن



البداية ستكون مع صلاح محسن والذي أصبح في حكم المؤكد مشاركته بصورة أساسية في لقاء السوبر بعد أن تجاوز الفترة الماضية التي توفي فيها والده وإبتعد على أثرها عن المشاركة في المباريات حيث سجل أول أهداف المارد الأحمر في مباراة كانو سبورت الأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي فاز بها الأحمر بثنائية نظيفة.

كما شارك محسن مع المنتخب الاوليمبي في ودية المملكة العربية السعودية ونجح في الظهور بمستوى جيد للغاية ما جعل أنظار المدير الفني السويسري الجديد للمارد الأحمر رينيه فايلر تصوب تجاهه بقوة بالغة وذلك بعد أن كان مهمشاً اثناء تولي الأوروجوياني لاسارتي القيادة الفنية للفريق.

ونجح اللاعب الشاب في تسجيل ثلاثة أهداف خلال آخر مباراتين شارك فيهما مع فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليؤكد عزمه على إثبات قدراته الهجومية من جديد خلال الفترة القليلة المقبلة وأنه إستحق الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت إنتقاله من إنبي لنادي القرن بمبلغ قياسي وصل إلى 40 مليون جنية في صفقة هي الأغلى بمصر.

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مصطفى محمد



يمر مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحالة إستفاقة جيدة مع المارد الأحمر بعد أن عاد للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القليلة الماضية ومساهمته في إحراز فريقه للقب بعد تسجيله هدف الفوز ضد الأتحاد السكندري لحساب مباريات الدور نصف النهائي.

ويعد مصطفى على المستوى الرقمي أفضل مقارنة بصلاح محسن من حيث عدد الأهداف مقارنة بالدقائق التي شارك بها بالإضافة إلى أنه لم يكتفي بالتسجيل محلياً فقط بل شارك مع فريقه في بطولة دوري أبطال أفريقيا ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك جينيراسيون السنغالي سيكون له مفعول السحر في حالة نجح المارد الأبيض في تخطي هذا الدور.

ورفع لاعب طلائع الجيش السابق رصيده من الأهداف مع المارد الأبيض إلى خمسة أهداف في أربعة مباريات شارك بها في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وهو الذي خاض أكثر من تجربة مع أندية طنطا والداخلية وطلائع الجيش ما أكسبه خبرات تجعله قادرعلى قيادة هجوم المارد الأبيض.

صلاح محسن ومصطفى محمد يهددان عرش مهاجمي القطبين



وبعد إرتفاع مستوى صلاح محسن التدريجي تراجع مستوى منافسيه على مركز رأس الحربة الصريح في الفريق أمثال وليد أزارو ومروان محسن الثنائي الذي لطالما شاركا بصورة أساسية وحرما اللاعب الشاب من التعبير عن إمكانياته الكبيرة منذ أن قدم للفريق.

وكما هو الحال لصلاح محسن لا يقدم عمر السعيد وخالد بوطيب المستويات التي تسمح لهم بالمشاركة أساسياً على حساب المتألق مصطفى محمد ما يجعل فرصة اللاعب الشاب مواتيه للمشاركة بصورة أساسية في لقاء السوبر للمرة الأولى في تاريخهما.

ويبقى السؤال هل يقدر الثنائي الشاب على قيادة هجوم القطبين أم سيختفي لمعان مركز رأس الحربة ؟

