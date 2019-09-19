رياضة | زيدان يواجه خطر "الرحيل" عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يواجه خطر "الرحيل" عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ريال مدريد خسارة مذلة أمام باريس سان جرمان بثلاثية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء بدوري أبطال أوروبا.

عرف ريال مدريد ما يمكن توقعه استنادًا إلى الإعداد والمعارض والمنافسة والطريقة التي ذهبت بها آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا ومع ذلك غرقوا.

لقد سئم زين الدين زيدان من القول إن هذا هو فريقه ، في حين سئم كثيرون من سماعه يقول ذلك اللاعب الذي أراده كان بول بوجبا وهو غير موجود في حين أن بعض أولئك الذين أراد زيدان التخلص منهم قد غادروا - وهم سيرجيو ريجويلون وداني سيبالوس وماركوس لورنتي.

لا يزال هناك اثنان آخران هناك ، في شكل غاريث بيل وخاميس رودريجيز لقد كانوا بالفعل اثنين من أفضل اللاعبين أداءً لهذا الموسم. هذا الفريق الذي يقول زيدان إنه فريقه لديه ضعف عدد المهاجمين من لاعبي الوسط وليس هناك نسخة احتياطية طبيعية لكاسيميرو. هذا مهمل.

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على أي حال ، هذا ما يجب على زيدان العمل معه ، على الأقل حتى سوق يناير الذي عادة ما يكون سوقًا يتجاهله ريال مدريد على زيدان الآن أن يحل الموقف الذي كان صعباً منذ عام مضى. كل شيء يمكن أن يحدث خطأ بعد فوز روما المثير للإعجاب في الموسم الماضي ، لم يكن صحيحًا.

فالألقاب تمنح زيدان رصيدًا ولديه الكثير ، لكنه ليس بلا حدود بعد الانحراف الأول ، هناك المزيد من المطبات أمامنا.

يتعين على ريال مدريد السفر لمواجهة اشبيلية جولين لوبيتيجي ثم هزموا أوساسونا في المنزل ورحلة إلى استاد واندا متروبوليتانو للتغلب على الديربي.

ستكون هذه المطبات صعبة لأن زيدان يشبه سائق فورمولا وان الذي يقود سيارة فقد السرعة والقوة والموثوقية.