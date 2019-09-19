رياضة | الجماهير الحمراء تحفز لاعبيها وتدشن وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير الحمراء تحفز لاعبيها وتدشن وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وذلك من أجل تحفيز لاعبي المارد الأحمر للحصول على البطولة خاصةً أنها ستكون من بين الفارس الثاني للكرة المصرية فريق نادي الزمالك.وتداولت الجماهير الأهلاوية وسم #فرحنا_بالسوبر_يااهلي بصورة كبيرة للغاية ووصلت عدد التغريدات 53.2 ألف تغريدة للتأكيد على أهمية تلك البطولة التي ستكون الأولى للمدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر الذي تولى زمام الأمور على رأس القيادة الفنية خلفاً للأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.

الأهلي يطرح تذاكر مباراة السوبر



وكان محمد مرجان المدير التنفيذي لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي أن ناديه تسلم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء حصه النادي من تذاكر مباراة السوبر التي تجمعه بفريق نادي الزمالك يوم غداً الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مرجان أكد أن إتحاد الكرة خصص 4500 تذكرة لكل فريق وحدد الفئات والأسعار على النحو التالي :-

• 100 جنية للدرجة الثالثة.

• 300 جنية للدرجة الأولى.

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