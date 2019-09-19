رياضة | السبب وراء ظهور رونالدو بقميص آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب وراء ظهور رونالدو بقميص آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بقميص نادي آرسنال الإنجليزي خلال مقابلة الإعلامية مع المحاور الشهير بيرس مورغان.

كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يتنافس مع ليونيل ميسي ، الذي هو أصغر من عامين ، لأكثر من عقد من الزمان حيث حطمت الأرقام القياسية اليسار واليمين والوسط ، مما أدى في كثير من الأحيان إلى نقاش حول أي لاعب هو أفضل.

يمكن أن يقدم كريستيانو حالة جيدة هذا العام بعد فوزه بالدوري الإيطالي في مشواره الأول مع يوفنتوس ليصبح أول لاعب يفوز بالدوري الممتاز الانجليزي ودوري الدرجة الأولى اليايطالي بالإضافة إلى قيادة اليوفينتوس بشكل فردي على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ، في حين قاموا أيضا برفع كأس السوبر الإيطالية.

وقال رونالدو في تصريحات مع بيرس مورغان: "ميسي في تاريخ كرة القدم لكن أعتقد أنه يجب أن يكون لدي ستة أو سبعة أو ثمانية لأتفوق عليه".

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وتابع: "أنا أحب ذلك ، أعتقد أنني أستحق ذلك." كريستيانو واضح أنه يريد أن يتم تذكره كواحد من عظماء كرة القدم.

وأكمل: "أنا متأكد من أنني في تاريخ كرة القدم لما قمت به وماذا فعلت أضاف قائد المنتخب البرتغالي "ما زلت أفعل ذلك ، لكن أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. بالنسبة لي ، الرقم الأول في التاريخ ، لكن بالنسبة لبعض المشجعين ، إذا كان الرقم واحدًا آخر وأنا ثاني ، لا يهم.

بوكان بيرس مورغان محاور القناة من مشجعي أرسنال واستفسر من كريستيانو عن مدى قربه من الانضمام إلى الجانرز قبل جاء مانشستر يونايتد ووقع عليه "قريب جدًا خطوة واحدة"

وقام موغان بإهداء النجم البرتغالي القميص الخاص بفريق آرسنال الإنجليزي وقام رونالدو بأخذ صورة تذكاريه معه ويحملإسم اللاعب.

واختتم حديثه على محمل الجد ، قال: "لم يحدث ذلك ، لكن أرسنال ، أقدر ما فعلوه من أجلي ، وخاصة أرسين فينجر لكن كرة القدم لا تعرف أبدًا إلى أين ستذهب الحياة هكذا ، "لكنني أقدر آرسنال لأنه نادٍ رائع".