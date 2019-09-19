شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قالته الصحافة الفرنسية حول زلزال باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل

شهد ملعب حديقة الأمراء فوز باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على تألق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

وعنونت صحيفة لكيب الفرنسية : "الرقص مع الملائكة"، في إشارة إلى احتفال النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتسجيله الهدفين الأول و الثاني لـ«باريس سان جريمان ضد ريال مدريد».

Advertisements

وأضافت في عنوانها الفرعي: "بفضل ثنائية أنخيل دي ماريا، تألق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، على ملعب حديقة الأمراء، وعاقب النادي الملكي في ظهوره الأول أوروبيًا".

فيما عنونت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، حول مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد: "باريس سان جيرمان يعاقب ريال مدريد" ، بينما عنونت لو فيجار : "باريس سان جيرمان يقهر ريال مدريد" .

ديماريا يقود زلزال باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

وكان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، قد تمكن من تسجيل ثنائية في شباك فريقه الأسبق ريال مدريد، وسط أداء متواضع من خط دفاع اللوس بلانكوس، قبل أن يسجل الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات الرصاصة الثالثة في شباك كورتوا .