شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرد على جماهير أتلتيكو مدريد بطريقة مثيرة (فيديو) والان مع التفاصيل

قام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الايطالي، بالرد على جماهير أتلتيكو مدريد، عقب صافرات الاستهجان التي طالته بالأمس من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، حين مواجهة الفريقين بالأمس في دوري أبطال أوروبا.

أشعلت الحركة التي قام بها نجم نادي ​يوفنتوس​ البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بعد فشله في تسجيل هدف الفوز في مرمى ​اتلتيكو مدريد​ في الدقائق الاخيرة من مباراة دور المجموعات من ​دوري ابطال اوروبا​.

ادت الحركة التي قام بها اللاعب البرتغالي الى استياء الجماهير الاسبانية، الا ان البرتغالي اشار في وقت لاحق الى ان هذه الحركة تعني انتظروا وتعلموا، وكان يوفنتوس قد تقدم بهدفين على اتلتيكو مدريد في ملعب الواندا ميتروبليتان، قبل ان ينجح الفريق الاسباني في معادلة الارقام في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.