شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية لدوري الأبطال: تراجع إنجليزي مخيب وسلسلة «بافارية» تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فشل توتنهام في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون مقابل، وتعادل بنتيجة 2-2 خارج قواعده ضد أولمبياكوس اليوناني في أولى مباريات المجموعة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وتقدم توتنهام عند الدقيقة 30 بهدفين على مضيفه اليوناني بفضل المهاجم الإنجليزي هاري كين والجناح البرازيلي لوكاس مورا.

وجاء هدف كين ليصبح المهاجم الإنجليزي هو ثالث اسرع لاعب يصل إلى 15 هدف في دوري أبطال أوروبا بعد 20 مباراة في المسابقة، خلف روود فان نيستلروي (19 مباراة) وروبرتو سولدادو (19 مباراة).

وجاء هدف البرازيلي «مورا» من تسديدة من خارج الصندوق، ليسجل البرازيلي ثاني أهدافه من خارج الـ18 بقميص توتنهام في مختلف البطولات، وهو الأول منذ هدفه ضد فولهام في أغسطس 2018.

ورد أصحاب الأرض بهدف قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة بواسطة الجناح البرتغالي دانيال بودينس، قبل أن يعدل الفرنسي ماثيو فالبوينا النتيجة لأصحاب الأرض من خلال ركلة جزاء تحصل عليها بعد 9 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

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وفشل توتنهام للمباراة الثانية على التوالي خارج قواعده في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون مقابل، بعد أن فشل في الدوري الإنجليزي في الحفاظ على تقدمه بنتيجة 2-0 ضد أرسنال في المباراة التي انتهت أيضًا بالتعادل 2-2.

وأهدر توتنهام تقدمه بهدفين أو أكثر في مباراة بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ سبتمبر 2010، عندما تعدال الفريق بنتيجة 2-2 ضد فيردر بريمن الألماني.

وعلى الرغم من التعادل، إلا أن فريق أولمبياكوس حافظ على سلسلته السلبية بالفشل في تحقيق الفوز في دوري الأبطال خلال المباريات الـ9 الأخيرة للفريق محققًا السلسلة الأسوأ للنادي في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وفي ألمانيا، سحق بايرن ميونخ ضيفه ريد ستار الصربي، بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت استمرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الحفاظ على عادته التهديفية بتسجيله هدف (الهدف الثاني) ليصبح البولندي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط المهاجم توماس مولر كبديل في الشوط الثاني، ليشارك اللاعب في مباراته رقم 106 في دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، ويتجاوز رقم فيليب لام (105) ويصبح أكثر لاعبي العملاق البافاري مشاركة في البطولة الأوروبية الأكبر.

وجاء فوز بايرن في الجولة الإفتتاحية لمرحلة المجموعات بالموسم الحالي من دوري الأبطال ليدون الفريق الألماني الفوز رقم 15 على التوالي في المباراة الإفتتاحية خلال آخر 15 موسم للفريق في دوري الأبطال في سجل غير مسبوق لأي نادي في تاريخ البطولة.