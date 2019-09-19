شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثالثة لدوري الأبطال: فوز بالتخصص وبداية مرعبة للوافد الإيطالي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استهل مانشستر سيتي حملته في الموسم الجديد من دوري الأبطال بالفوز بنتيجة 3-0 خارج قواعده على فريق شاختار دونيستك الأوكراني في مباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المسابقة.

ولم يعاني حامل لقب الدوري الإنجليزي في المباراة بعد أن أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون مقابل عن طريق الجزائري رياض محرز والألماني إيلكاي جوندوجان، قبل أن يعزز البرازيلي جابرييل جيسوس تقدم الفريق بهدف ثالث قبل نهاية المباراة بـ14 دقيقة.

وحافظ رياض محرز على سجله المميز في دوري الأبطال، فساهم الجناح الجزائري في هذه المباراة بهدفين من خلال تسجيله الهدف الأول وصناعته الهدف الثاني، ليتمكن «محرز» من المساهمة في تسجيل 13 هدف خلال 19 مشاركة له في دوري الأبطال (سجل 6 وصنع 7).

واشترك «محرز» في تسجيل 7 أهداف في 7 مشاركات له في المسابقة مع مانشستر سيتي (سجل 2 وصنع 5).

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وواصل نادي شاختار سقوطه المعتاد ضد مانشستر سيتي متلقيًا 15 هدف في 5 مواجهات ضد النادي الإنجليزي في دوري الأبطال، وهو الرقم الأكبر من الأهداف التي استقبلها النادي الأوكراني ضد منافس واحد في دوري الأبطال.

وفشل شاختار في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 17 على التوالي في دوري الأبطال محققًا السلسلة الأسوأ له في المسابقة (استقبل إجمالي 36 هدف خلال هذه الفترة).

وفي كرواتيا، بدأ دينامو زغرب مسيرته في الموسم الجديد من دوري الأبطال بشكل قوي عندما سحق ضيفه الإيطالي والوافد الجديد في المسابقة، أتالانتا، بنتيجة 4-0، في مباراة شهدت تسجيل لاعب الوسط المهاجم ميسلاف أورشيتش لثلاثة أهداف «هاتريك»، ليصبح الكرواتي هو أول لاعب في تاريخ ناديه يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت خسارة أتالانتا 4-0 من دينامو زغرب لتكون هي أكبر خسارة لفريق إيطالي في دوري الأبطال منذ خسارة روما 6-1 من برشلونة في نوفمبر 2015.

وأصبح أتالانتا هو ثالث فريق إيطالي يخسر في مباراته الأولى على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، بعد إنتر ميلان (2-0 ضد ريال مدريد في موسم 1998/1999) وروما (2-1 ضد ريال مدريد في موسم 2001/2002).