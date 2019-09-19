شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتصدر تصنيف الفيفا والسنغال الأولى أفريقيًا.. ومصر تحافظ على مركزها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التصنيف الأخير للمنتخبات والذي شهد حفاظ المنتخب البلجيكي على الصدارة مع صعود فرنسا للمركز الثاني على حساب البرازيل، فيما تقدمت أيضًا منتخبات المغرب والجزائر على المستوى الأفريقي، وحافظت مصر على ترتيبها العالمي والأفريقي.

وجاءت مصر في المركز الـ 49 عالميًا والسادس أفريقيًا، فيما صعد المنتخب الجزائري من المركز الـ 40 في التصنيف الماضي إلى المركز 38، كذلك صعد المنتخب المغربي من المركز 41 إلى المركز 39.

وجاء ترتيب الـ 10 منتخبات الأولى على مستوى العالم كالآتي:

1. بلجيكا

2. فرنسا

3. البرازيل

4. إنجلترا

5. البرتغال

6. أوروجواي

7. إسبانيا

8. كرواتيا

9. كولومبيا

10. الأرجنتين

وجاء ترتيب الـ 10 منتخبات الأولى على مستوى أفريقيا كالآتي:

1. السنغال (20)

2. تونس (29)

3. نيجيريا (34)

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4. الجزائر (38)

5. المغرب (39)

6. مصر (49)

7. غانا (51)

8. الكاميرون (53)

9. الكونغو الديموقراطية (55)

10. كوت ديفوار (56)

وجاء ترتيب الـ 10 منتخبات الأولى على المستوى العربي كالآتي:

1. تونس (29)

2. الجزائر (38)

3. المغرب (39)

4. مصر (49)

5. قطر (62)

6. الإمارات (66)

7. السعودية (70)

8. العراق (79)

9. عمان (84)

10. سوريا (85)