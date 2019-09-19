الخميس 19 سبتمبر 2019
أشعلت الحركة التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس بعد فشله في تسجيل هدف الفوز بمرمى اتلتيكو مدريد خلال الدقائق الاخيرة من مباراة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.
ادت الحركة التي قام بها اللاعب البرتغالي الى استياء الجماهير الاسبانية، الا ان البرتغالي اشار في وقت لاحق الى ان هذه الحركة تعني انتظروا وتعلموا، وكان يوفنتوس قد تقدم بهدفين على اتلتيكو مدريد في ملعب الواندا ميتروبليتان، قبل ان ينجح الفريق الاسباني في معادلة الارقام في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يثير استياء جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.