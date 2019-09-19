رونالدو يثير استياء جماهير أتلتيكو مدريد (فيديو)

الخميس 19 سبتمبر 2019

أشعلت الحركة التي قام بها البرتغالي ​كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ​يوفنتوس​​ بعد فشله في تسجيل هدف الفوز بمرمى ​اتلتيكو مدريد​ خلال الدقائق الاخيرة من مباراة دور المجموعات من ​دوري ابطال اوروبا​.



ادت الحركة التي قام بها اللاعب البرتغالي الى استياء الجماهير الاسبانية، الا ان البرتغالي اشار في وقت لاحق الى ان هذه الحركة تعني انتظروا وتعلموا، وكان يوفنتوس قد تقدم بهدفين على اتلتيكو مدريد في ملعب الواندا ميتروبليتان، قبل ان ينجح الفريق الاسباني في معادلة الارقام في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.