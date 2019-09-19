شكرا لقرائتكم برنامج خاص لتأهيل أزارو بعد غيابه عن السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تأكد غيابه عن مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها غداً، وضع الجهاز الطبى للأهلى برنامج علاجى خاص للمغربى وليد أزارو، وذلك بداعى الإصابة على مستوى الركبة.

وغاب وليد أزارو عن تدريبات الأهلى الجماعية على مدار الأيام الماضية ومن قبلها لم يشارك فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

ولازال الجهاز الفنى للأهلى فى حيرة من أمره لاختيار خليفة أزارو فى السوبر حيث تتم المفاضلة حالياً بين الثنائى مروان محسن وصلاح محسن، فالجهاز الفنى يرى أن مروان محسن يملك خبرات كبيرة ويستطيع تقديم مردود جيد فى مثل هذه المباريات، فيما يراهن البعض الأخر على قدرات صلاح محسن والتى تؤهله لإحداث خطورة كبيرة امام الزمالك.