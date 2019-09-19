شكرا لقرائتكم حيرة أهلاوية في قلب الدفاع قبل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الأهلى الزمالك على كأس السوبر المحلى غداً الجمعة، فى المواجهة المقرر اقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويعانى دفاع الأهلى من غيابات مؤثرة أبرزها أيمن أشرف الذى يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف والإصابة بالإضافة لسعد سمير الذى لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء او بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.
فيما ناقش المجلس أيضًا الترتيبات الخاصة بوضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد والمحدد لها يوم 3 أكتوبر المقبل بمشاركة العديد من رموز اللعبة والمسئولين عن الرياضة .
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