شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس دعوة رؤساء أندية الدورى لحضور السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اتحاد الكرة، مقترح توجيه الدعوة لرؤساء أندية الدورى الممتاز وعددهم 18، لحضور مباراة السوبر المحلى، المقرر إقامته غدا الجمعة على ملعب برج العرب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

وتناقش الجبلاية مقترح إلقاء عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة لكلمة قبل انطلاق السوبر، لتكون بمثابة افتتاح للموسم الكروى الجديد 2019/2020

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط، بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.