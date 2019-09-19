شكرا لقرائتكم فارياس يحث لاعبي طلائع الجيش على أهمية الفوز بضربة بداية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع اليوم الخميس البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش مع لاعبيه للحديث عن أهمية تحقيق الفوز فى ضربة بداية الدوري على حساب المقاولون العرب .

ويختتم غداً الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثالثة عصرالسبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الاسبوع الاول لمسابقة الدوري فى نسخته 2019 -2020

ومن المقرر أن يعلن فارياس قائمة الـ 18 لاعب عقب المران الأخير غداً لتدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل .

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش فى ميركاتو الصيف مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".