شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم استعداداته اليوم لموقعة السوبر أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة السوبر المحلى المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، يختتم فريق الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائى الذى يعقبه إعلان قائمة معسكر برج العرب.

ويعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، وتشهد المحاضرة الفنية مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الزمالك، واستعراض ملخص مباريات المنافس الأخيرة وتحفيظ اللاعبين خطة مواجهة الغد.

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 ألاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

ومازوالت هناك مفاضلة من فايلر بين بعض اللاعبين فى بعض المراكز سواء فى الهجوم ما بين مروان محسن وصلاح محسن أو فى الدفاع حيث تتم المفاضلة أيضا بين رامى ربيعه وياسر إبراهيم للعب فى الدفاع بجوار محمود متولى فى ظل غياب أيمن اشرف للايقاف ومازوال وسط الملعب يشهد مفاضلة ايضا فهناك عمرو السولية وحمدى فتحى والمالى أليو ديونج.