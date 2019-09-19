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دعوة رموز الرياضة المصرية لحضور السوبر المصري...

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جدة - عمرو شويل وجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة المصرية لحضور مباراة السوبر المحلي المقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ويأتى على رأس المدعوين حسن شحاتة ومصطفى عبده وأحمد عبد الحليم وفاروق وجعفر وشطة ومحمود سعد ومحمود أبو رجيلة، إلا أن الأخير اعتذر عن الحضور لظروف صحية.

 

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 ألاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 ألاف متفرج لكل فريق،  ويأتي ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

 

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء او بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.

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