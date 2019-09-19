موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر.. والقنوات الناقلة والمعلقين.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة نارية بين الأهلى والزمالك، في قمة السوبر المصري رقم 16، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة مباراة السوبر، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

يبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك. بينما يأمل ميتشو فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس مصر مؤخرا من فريق بيراميدز، وسط الطموح فى مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة المفاجئة أمام جينيراسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسرى فايلر على التشكيل التالي:

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي

فى خط الدفاع : أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول

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فى خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة

وفى خط الهجوم: رمضان صبحي ووليد سليمان وصلاح محسن

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمى : محمد عواد

فى خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد.

القنوات الناقلة والمعلقين

تنقل المباراة قناة ON Sport بتعليق أيمن الكاشف كما تنقل على قناة Time Sports بتعليق مدحت شلبي.