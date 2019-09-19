حقيقة تغيير موعد السوبر المصري.. وصراع الخواجات على القمة الـ 16.. وخلافات على إقامة الممر الشرفى.. و7 معلومات عن الحكم وش السعد على الزمالك

الموجز

حالة من الغضب يصاحبها قلق انتاب جماهير الكرة المصرية بعد تردد أنباء الساعات الماضية عن تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ساعة، لتقام فى السابعة مساء غد بدلا من الثامنة، إلا أن مسئولى الجبلاية أكدوا عدم تلقيهم أى خطاب رسمى يفيد بهذا الأمر.

وتنتظر الجماهير المصرية بشغف المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى والزمالك فى قمة السوبر المصرى رقم 16 والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

تعديل موعد مباراة السوبر

ونفى مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، ما تردد بشأن تعديل موعد انطلاق مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غداً الجمعة على ستاد برج العرب، بحضور 10 آلاف متفرج.

وقال المصدر: "المباراة ستنطلق في موعدها المحدد مسبقاً، في الثامنة مساءً ولا صحة لما تردد بشأن تقديم موعد بدايتها لمدة ساعة".

رئيس الزمالك

وصرح رئيس نادي الزمالك، أمس الأربعاء، بأن مباراة الأهلي والزمالك تم تقديمها لمدة ساعة، وقال رئيس الزمالك خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك: "عندنا ماتش الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة والمعاد بقى الساعة 7 بدلًا من 8 بحكم أجنبي على أعلى مستوى".

الحكم الألماني

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة مباراة السوبر، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

القمة الـ16

ويبدو أن القمة الـ 16 ستشهد صراع قوى من نوع أخر بين الخواجات فى القيادة الفنية فى ظل تواجد الصربى ميتشو مديرا فنيا للزمالك و السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للأهلى.

أول ألقابه

يبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك. بينما يأمل ميتشو فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس مصر مؤخرا من فريق بيراميدز، وسط الطموح فى مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة المفاجئة أمام جينيراسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

الصربية أم السويسرية

و تترقب الجماهير أى مدرسة ستقف على منصة التتويج للاحتفال بالسوبر الصربية أم السويسرية، خاصة إن كلاهما يتمتعا بخبرات قوية تمكن أى فريق من حصد اللقب.

ممر شرفي

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

كما عرض اتحاد الكرة اقتراحا ثالثا وهو إقامة الممر الشرفى ولكن فى حال رفض أى من الناديين لذلك لن يتم توقيع عقوبة عليه وترك الأمر اختياريا.

حضور جماهيري

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى، إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه فى الوقت نفسه فإن الاتحاد المصرى لكرة القدم على ثقة بأن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها فى مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

طاقم التحكيم

ويتكون الطاقم من فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

ونرصد بعض المعلومات عن الألمانى فليكس بريش الذى سوف يدير مباراة السوبر المصرى.

- فليكس بريش مواليد 3 أغسطس 1975 بدأ مسيرته التحكيمية في 2004، و قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماده حكما دوليا في سنة 2007، وكانت مباراته الدولية الأولى بين منتخبي هولندا وإيرلندا.

- الحكم الألماني، يعد واحدًا من أبرز حكام النخبة في أوروبا، ويسند إليه بشكل شبه مستمر إدارة المباريات الأهم في منافسات البطولات الأوروبية، سواء في دوري أبطال أوروبا، وبطولة أمم أوروبا، والأدوار المتقدمة في بطولة الدوري الأوروبي، كما أدار عددًا من المباريات الدولية الهامة.

- أدار الحكم صاحب الثلاثة وأربعين عامًا 44 عاما مباراة في دوري أبطال أوروبا، من بينها نهائي البطولة في موسم 2016 / 2017، بين ريال مدريد ويوفنتوس، والذي شهد فوز النادي الملكي بنتيجة 4 / 1.

- اختير فليكس بريش لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك الذى أقيم عام 2017 وفاز الزمالك بالمباراة بركلات الترجيح، كما أدار مباراة نهائي كأس مصر 2009 – 2010 بين الأهلي و حرس الحدود وفاز الحدود بركلات الترجيح.

وش السعد على الزمالك

السوبر المصري ٢٠١٩ ثاني مباراة يحكمها فليكس بروتش لنادي الزمالك.

تولي الألمانى فليكس بروتش قيادة اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي والذي توج بها نادي الزمالك.