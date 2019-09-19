أحمد أبوعقيل
قال فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، لم يستشرني أحد من أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في اختيار مدرب المنتخب الوطني.
وتابع جعفر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، ببرنامج "اللعيب"، عبر قناة "أم بي سي سبورت": مع احترامي للجنة اتحاد الكرة في اختيار مدرب المنتخب يوجد البعض الذي لم يرتدي تي شيرت لكرة القدم، متابعا: من العيب أن هذه اللجنة أن تقيم أو تختار حسن شحاتة مدربا للمنتخب أو لا.
ورشح اتحاد الكرة 5 أسماء لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وحسام البدري وأحمد حسام ميدو.
وأكد جعفر "لا يوجد مثل حسن شحاتة هو أعلى من كل أعضاء اللجنة".
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر يهاجم اتحاد الكرة بسبب حسن شحاتة: المعلم أفضل من كل أعضاء اللجنة ولا يقارن بأي مدرب آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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