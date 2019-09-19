المروّج السابق لمباريات باكياو يطالبه بمواجهة مايويذر او الاعتزال









اسماء السيد - يرى مروّج الملاكمة المخضرم بوب أروم انه على الفيليبيني ماني باكياو الاعتزال قريبا ما لم يتمكن من خوض مواجهة ثأرية مع الاميركي فلويد مايويذر.

قال أروم الذي روّج مباريات باكياو خلال سنواته الذهبية لموقع أخبار الملاكمة العالمية انه يريد رؤية الملاكم البالغ 40 عاما يعتزل في وقت قريب.

وفاز "باكمان" في مباراة عنيفة دامت 12 جولة أمام الاميركي كيث ثورمان ليحرز لقب وزن "ويلتر" (بين 63,5 كلغ و66,7 كلغ) ضمن منافسات رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي ايه" في تموز/يوليو الماضي، لكنه لم يجدول بعد أي مباراة مقبلة.

ويعتقد أروم أن باكياو الذي سيبلغ الحادية والاربعين في كانون الاول/ديسمبر المقبل سيواجه خطرا دائما اذا استمر في الحلبات فترة طويلة، وقال "روجت لباكياو لسنوات طويلة. هو انسان رائع واستثنائي، يحب الاعمال الخيرية".

وأضاف "لكنه اقترب من الحادية والاربعين. واذا كنت في الحادية والاربعين لا يمكنك تلقي اللكمات كما حصل في نزال ثورمان".

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وتابع "بالطبع فاز في تلك المباراة، لكنه تلقى عقابا شديدا. هذا العقاب سيؤثر كثيرا على طريقة عيشه المستقبلية".

برغم ذلك، قال أروم الذي عبر سابقا عن خشيته من تعرض باكياو لتلف دماغي قبل نزاله مع ثورمان، انه على الفيليبيني التفكير في مباراة إعادة مع مايويذر.

وفاز مايويذر، المعتزل راهنا، على باكياو في "نزال القرن" بينهما عام 2015 في لاس فيغاس والذي فشل في الارتقاء الى مستوى التوقعات برغم عائداته الهائلة.

وقال أروم "إذا واجه مايويذر، فليخض النزال ويعتزل. إذا لم يواجه مايويذر فليعتزل. لا يستحق الأمر أن يستمر في الملاكمة".

وباستثناء مباراة استعراضية في اليابان أمام لاعب كيكبوكسينغ، يعود الظهور الاخير لمايويذر الى نزال فاز فيه على بطل الالعاب القتالية المختلطة الايرلندي كونور ماغريغور في اب/اغسطس 2017.