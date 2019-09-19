دورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت في الدوري الالماني









اسماء السيد - تنتظر بوروسيا دورتموند الثاني مباراة صعبة الاحد في ارض اينتراخت فرانكفورت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

في المقابل، يحل لايبزيغ المتصدر بعشر نقاط السبت على فيردر بريمن المنتشي من فوزين بعد خسارتيه الافتتاحيتين.

وبعد مباراتين قويتين ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-1) الاسبوع الماضي وبنفيكا البرتغالي هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا حيث حقق الفوز في لشبونة 2-1 بهدفي الدولي تيمو فيرنر، يأمل لايبزيغ في البقاء دون خسارة في الدوري المحلي.

أما بايرن، الرابع بثماني نقاط من فوزين وتعادلين، فيخوض المباراة الاسهل بين فرق المقدمة السبت ضد كولن الصاعد والذي خسر 3 من مبارياته الاربع حتى الان.

وحصد الفريق البافاري فوزا سهلا على ضيفه النجم الاحمر الصربي 3-صفر الاربعاء ضمن دوري الابطال.

وبعد اهداره ركلة جزاء عبر نجمه ماركو رويس والفوز ضد برشلونة الاسباني الثلاثاء في دوري الابطال (صفر-صفر)، يحل دورتموند على اينتراخت فرانكفورت العنيد الذي حصد فوزين وخسارتين حتى الان ويقابل ارسنال الانكليزي الخميس في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتتركز الانظار على فرايبورغ المفاجأة بثلاثة انتصارات، عندما يواجه ضيفه اوغسبورغ المتواضع من اجل البقاء بين ثلاثي المقدمة.

وفي ما يلي برنامج المرحلة الخامسة (بتوقيت غرينيتش):

الجمعة 20 أيلول/سبتمبر

(18:30) شالكه - ماينتس

السبت 21 أيلول/سبتمبر

(13:30) فرايبورغ - اوغسبورغ

بايرن ميونيخ - كولن

باير ليفركوزن - أونيون برلين

هرتا برلين - بادربورن

(16:30) فيردر بريمن - لايبزيغ

الأحد 22 أيلول/سبتمبر

(13:30) بوروسيا مونشنغلادباخ - فورتونا دوسلدورف

(16:00) اينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند

الإثنين 23 أيلول/سبتمبر

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(18:30) فولفسبورغ - هوفنهايم

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. لايبزيغ 4 3 1 0 10 3 10

2. بوروسيا دورتموند 4 3 0 1 13 5 9

3. فرايبورغ 4 3 0 1 10 3 9

4. بايرن ميونيخ 4 2 2 0 12 4 8

5. فولفسبورغ 4 2 2 0 7 3 8

6. شالكه 4 2 1 1 8 4 7

7. بوروسيا مونشنغلادباخ 4 2 1 1 5 4 7

8. باير ليفركوزن 4 2 1 1 6 7 7

9. اينتراخت فرانكفورت 4 2 0 2 5 5 6

10. فيردر بريمن 4 2 0 2 8 9 6

11. فورتونا دوسلدورف 4 1 1 2 6 7 4

12. أونيون برلين 4 1 1 2 5 8 4

13. هوفنهايم 4 1 1 2 3 6 4

14. اوغسبورغ 4 1 1 2 6 10 4

15. كولن 4 1 0 3 4 7 3

16. ماينتس 4 1 0 3 4 13 3

17. بادربورن 4 0 1 3 5 12 1

18. هرتا برلين 4 0 1 3 3 10 1