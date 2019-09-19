شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مقترح دعوة رؤساء الأندية وكلمة لرئيس الجبلاية قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو اتحاد الكرة مقترح توجيه الدعوة لرؤساء أندية الدورى الممتاز، وعددهم 18، لحضور مباراة السوبر المحلى المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

كما تدرس الجبلاية مقترح إلقاء عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة كلمة قبل انطلاق السوبر لتكون بمثابة افتتاح للموسم الكروى الجديد 2019/2020.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الانضباط، على تغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص أو أثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.

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وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.