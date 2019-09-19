شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين ربيعة وياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم ليقود أحدهما الدفاع الأحمر، ويلعب بجوار محمود متولى والذى ضمن المشاركة أساسيا فى خط دفاع الأهلى.

ويواجه الأهلى الزمالك على كأس السوبر المحلى غداً، الجمعة، فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويعانى دفاع الأهلى من غيابات مؤثرة، أبرزها أيمن أشرف الذى يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف والإصابة، بالإضافة لسعد سمير الذى لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.