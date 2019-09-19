شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يدرس اقتراح الاتحاد الدولى بتنظيم مصر كأس العالم للناشئين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للناشئين 2024 بعدما عرض الاتحاد الدولى على مصر إمكانية التنظيم.

اتحاد اليد يسعى خلال دراسته للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى هذا الملف حتى يخرج على أفضل ما يكون، خاصة أن مصر من كبار اللعبة فى العالم ولابد أن يكون التنظيم بما يليق بمكانتها الدولية.

ويسعى مسئولو اتحاد اليد أيضاً للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالتجهيز لاستضافة كأس العالم للكبار 2021 لخروجها على أفضل تنظيم.

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وشهد اجتماع مجلس اليد الذى أقيم أمس تجديد الثقة فى الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم والذى يقوده مجدى أبو المجد.

بينما وافق مجلس الإدارة على الدعوة التى تلقاها من الاتحاد الرومانى لمشاركة منتخب 2002 بدورة ودية فى رومانيا شهر أكتوبر المقبل.

فيما شهد الاجتماع الموافقة على الخطاب الوارد من الاتحاد الأفريقى لترشيح الحكم تامر فكرى للمشاركة فى لجنة بطولة أفريقيا التى ستقام فى الرأس الأخضر أكتوبر المقبل، فضلاً عن الموافقة ترشيح ياسمينا وهايدى السعيد للتحكيم فى البطولة.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بالجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل لمناقشة الميزانية وتعديل بند موعد الانتخابات الذى سيتعارض مع استضافة مصر مونديال 2021.