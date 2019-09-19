شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد لسوبر كورة: "شيكابالا قصر فى حق نفسه وكان بيسيب التمرين لما يزعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل هانى سعيد، نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، حواره المثير مع "سوبر كورة" للحديث عن كافة الملفات الشائكة، ووضع النقاط على الحروف حول سؤال الجماهير هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

ونجح هانى سعيد فى وضع اسمه ضمن كبار الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بسبب العطاء الكبير داخل المستطيل الأخضر والالتزام التام خارجه.

وكان لهانى سعيد تجارب عديدة داخل وخارج مصر، حيث بدأ مسيرته الكروية مع النادى الأهلى بقطاع الناشئين، ثم قرر الهروب فى سن الـ 17 عاما لخوض تجربة احتراف أوروبى، وبالفعل لعب للعديد من الأندية خارج مصر، أبرزها بارى، وبيلينزونا، ومسينا، وفيورنتينا وبيستويسى فى إيطاليا، ومونز البلجيكى، كما لعب للعديد من الأندية المصرية وهى الأهلى والإسماعيلى والزمالك وسموحة وأخيرًا مصر المقاصة الذى لا يزال يرتدى قميصه حتى الآن.

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وخلال الحوار تحدث هانى سعيد عن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ويكشف عن أسرار الفتى الأسمر فى القلعة البيضاء.

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