شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا علاجيا لـ أزارو بعد تأكد غيابه عن السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبى للأهلى برنامجا علاجيا خاصا للمغربى وليد أزارو، لتجهيزه للمباريات المقبلة، بعد تأكد غيابه عن مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب، وذلك بداعى الإصابة على مستوى الركبة.

وغاب وليد أزارو عن تدريبات الأهلى الجماعية على مدار الأيام الماضية ومن قبلها لم يشارك فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى بطولة دورى أبطال افريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

ولا يزال الجهاز الفنى للأهلى فى حيرة من أمره لاختيار خليفة أزارو فى السوبر، وتتم المفاضلة حالياً بين الثنائى مروان محسن وصلاح محسن، فالجهاز الفنى يرى أن مروان محسن يملك خبرات كبيرة ويستطيع تقديم مردود جيد فى مثل هذه المباريات، فيما يراهن البعض الآخر على قدرات صلاح محسن والتى تؤهله لإحداث خطورة كبيرة أمام الزمالك.

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