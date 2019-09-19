شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو حسن شحاتة والمجرى وجعفر لحضور مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتحاد الكرة عدداً من رموز الرياضة المصرية لحضور مباراة السوبر المحلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب، بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

ويأتى على رأس المدعوين حسن شحاتة ومصطفى عبده وأحمد عبد الحليم وفاروق وجعفر وشطة ومحمود سعد ومحمود أبو رجيلة، إلا أن الأخير اعتذر عن عدم الحضور لظروف صحية.

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وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف مشجع من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الانضباط، على تغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.