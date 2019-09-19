شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يجتمع بلاعبى الطلائع قبل مواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه اليوم، الخميس، عن أهمية تحقيق الفوز فى ضربة بداية الدورى على حساب المقاولون العرب.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته غداً، الجمعة، لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع الأول لمسابقة الدورى فى نسخته 2019 -2020.

ومن المقرر أن يعلن فارياس قائمة الـ 18 لاعباً عقب المران الأخير غداً لتدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل .

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش فى ميركاتو الصيف مع كل من: "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".