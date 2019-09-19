شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ستقام فى الثامنة مساء غد، الجمعة، على ملعب برج العرب، ولم يتم تعديل الموعد حتى الآن.

وترددت أنباء الساعات الماضية عن تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ساعة، لتقام فى السابعة مساء غد بدلا من الثامنة، إلا أن مسئولى الجبلاية أكدوا عدم تلقيهم أى خطاب رسمى يفيد بهذا الأمر.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

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كما عرض اتحاد الكرة اقتراحا ثالثا وهو إقامة الممر الشرفى ولكن فى حال رفض أى من الناديين لذلك لن يتم توقيع عقوبة عليه وترك الأمر اختياريا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى، إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه فى الوقت نفسه فإن الاتحاد المصرى لكرة القدم على ثقة بأن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها فى مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.