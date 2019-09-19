شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تخسر فى بطولة العالم للمصارعة بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأوزبكستان، بعد الهزيمة أمام منافستها لاعبة كوبا فى الدور الأول من البطولة بنتيجة 4/2 .

كما خسر عمرو رضا لاعب المنتخب فى المباراة الثانية أمام لاعب روسيا بنتيجة 5/3 بعد الفوز فى المباراة الأولى على لاعب اليمن.

وشهدت البطولة تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى منافسات أوليمبياد طوكيو 2020 بتحقيق المركز الخامس فى المنافسات بعد خسارته من منافسه الألمانى بنتيجة 5/6 فى مباراة الميدالية البرونزية.

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وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا قى نصف النهائى، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له أصحاب المراكز الستة الأولى فى بطولة العالم.

وخسر هيثم فهمى، لاعب منتخب المصارعة، فى منافسات وزن 60 كجم بدور الـ16 من البطولة، بينما وصل عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب إلى ربع نهائى بطولة العالم، بالتغلب على اللاعب اليابانى والليتوانى، لكنه خسر فى ربع النهائى أمام لاعب ألمانيا، وينتظر وصول الأخير إلى نهائى المنافسات.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من: خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.