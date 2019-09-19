حجازي: عدت من الإصابة أسرع مما توقعت.. وعودتي للمباريات لم تحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أنه عاد للتدريبات من جديد أسرع مما كان يتوقعه.
وأضاف حجازي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، الخميس، أنه سعيد للغاية بالعودة للتدريبات، لافتًا إلى أنه تعافى من الإصابة التي عانى منها على مستوى الكاحل تمامًا.
المدافع المصري صاحب الـ28 عامًا، أكد أنه لا يوجد موعد للمشاركة في المباريات، مشددًا أن ما يهمه هو عودته للتدريبات الجماعية.
حجازي كان قد خضع لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم الحالي لإزالة عظمة زائدة في الكاحل حيث تم تأجيل هذه الجراحة نظرًا لمشاركة اللاعب مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.
ويشارك ويست بروميتش في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية حيث يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من ثلاث انتصارات وأربع تعادلات.
ومن المقرر أن يخوض ويست بروميتش مباراته المقبلة أمام فريق هيديرسفيلد تاون يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.
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