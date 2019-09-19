تصنيف فيفا.. مصر تحافظ على موقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على ترتيبه في الـ49 عالميًا.

وشهد التصنيف حفاظ مصر على مركزها حيث تحتل المركز الـ49 عالميًا والسادس أفريقيًا والرابع عربيًا.

ولم يخض المنتخب المصري أي مباراة دولية في التوقف الماضي نظرًا لعدم استقرار الاتحاد المصري لكرة القدم على مدير فني جديد يأتي خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي أقيل من منصبه عقب الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويحتل المنتخب السنغالي المركز الأول على المستوى الأفريقي والـ20 عالميًا، ثم يليه المنتخب التونسي في المركز الثاني والـ29 عالميًا، ثم المنتخب النيجيري والذي يحتل المركز الـ34 عالميًا والثالث أفريقيًا.

Advertisements

المنتخب الجزائري والمتوج بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تواجد في المركز الرابع إفريقيًا والـ38 عالميًا ثم جاء المنتخب المغربي في المركز الخامس والـ39 عالميًا.

أما عربيًا، فجاء المنتخب التونسي في الصدارة ثم المنتخب الجزائري والمغربي في الترتيب الثاني والثالث، بينما احتل المنتخب المصري المركز الرابع.

وجاء منتخب قطر في المركز الخامس والـ62 عالميًا، يليله منتخب الإمارات في المركز السادس والـ66 عالميًا، ثم احتل المنتخب السعودي المركز السابع والـ70 عالميًا.

وعلى الصعيد الدولي، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة المنتخبات العالمية ثم جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني يليله المنتخب البرازيلي الذي تراجع للمركز الثالث ثم المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع.

المنتخب البرتغالي صعد للمركز الخامس وجاء منتخب أوروجواي في المركز السادس، بينما صعد المنتخب الأسباني للمركز السابع يليه كل من منتخبي كرواتيا وكولومبيا ثم الأرجنتين التي تحتل المركز العاشر.