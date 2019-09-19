اتحاد الكرة ينفي تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

نفى مسئولو اتحاد الكرة، تعديل موعد لقاء الزمالك والأهلي غدًا في السوبر.
وأكد مسئولو الجبلاية إقامة المباراة في تمام الثامنة مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية من دون تعديل.
كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قال إنه تلقى خطابًا من اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، يفيد بتعديل موعد مباراة السوبر المصري2017 / 2018 بين فريقه والنادي الأهلي.
وأوضح رئيس الزمالك، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الخطاب يفيد بتقديم موعد المباراة المحدد لها الجمعة المقبل، بملعب برج العرب، ليقام في السابعة مساء بدلًا من الثامنة.
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