مؤمن زكريا يسافر إلى ألمانيا للعلاج

غادر مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى ألمانيا صباح اليوم الخميس. ونشر مؤمن صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مع وكيل أعماله أحمد يحيى في الطائرة أثناء بداية رحلة ألمانيا. أثناء بداية رحلة ألمانيا. ويخضع مؤمن زكريا لعلاج مكثف لدى عدى خبراء لحسم إصابته وتأهيله للعودة إلى المستطيل الأخضر.

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